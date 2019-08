A San Giorgio Morgeto la Festa Medioevale XII edizione

Come ogni anno il borgo di San Giorgio Morgeto si prepara ad accogliere i numerosissimi visitatori che lo invaderanno per gustarsi due sere in cui il tempo sembra essersi fermato in epoche antiche.

La manifestazione si svolgerà l’11 e 12 agosto 2019 a partire dalle ore 21,00in un percorso che da piazza dei Morgeti si snoderà nelle vie del centro storico del borgo per arrivare alla magnifica cornice della grande piazza i piedi del castello.

Le giornate cominceranno con il corteo storico e con la rievocazione della creazione della baronia di San Giorgio Morgeto avvenuta nel 1354, quindi dopo uno spettacolo degli sbandieratori “Rione Cassero” di Castiglione Fiorentino, la festa si aprirà assieme agli stand con svariati personaggi in costume d’epoca che rievocheranno antichi mestieri e modi di essere del medioevo.

Numerosi gli artisti e personaggi animeranno il percorso, ne segnaliamo alcuni: le alchimiste, il gruppo Maleficium, giocoleria di strada, falconeria, la corte del barone Caracciolo, musici e musicanti medioevali, l’accampamento militare.

Quest’anno, inoltre, durante la manifestazione si esibiranno gli allevi della Scuola di Recitazione della Calabria con due performance tematiche in due punti del percorso.

Ad animare la festa anche il giorno 12 ci sarà il gruppo La Giostra, che con le sue originali musiche animerà Piazza dei Morgeti.

Tutto fa sperare per il meglio perché il borgo si veste di storia, grazie all’impegno assiduo dell’Associazione Nuovo Mondo Onlus e dei suoi volontari.

Per contatti e per scaricare il programma: www.sangiorgiomedioevale.it