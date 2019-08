A Cittanova la XIX Festa Nazionale dello Stocco

È già iniziato il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi dell’estate calabrese. E fervono i preparativi per la XIX Festa Nazionale dello Stocco. I sapori d’eccellenza della tradizione calabrese e la musica giovane e coinvolgente dei The Kolors saranno gli ingredienti cardine dell’evento organizzato dall’Associazione Turistica “Pro Loco” di Cittanova presieduta da Pino Gentile e dallo sponsor ufficiale “Stocco&Stocco” dell’imprenditore Francesco D’Agostino, che si svolgerà il prossimo 13 agosto nell’ormai celebre scenario di viale Campanella.

La kermesse anche quest’anno tornerà ad unire i sapori unici dell’enogastronomia tipica cittanovese e le note di successo della musica italiana. Un binomio vincente e consolidato, che trasformerà il suggestivo viale Campanella di Cittanova in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Accanto alla attesissima Sagra dello Stocco, arricchita da un menù accattivante e fortemente legato alle ricette della tradizione, il 2019 regalerà al territorio le note dei he Kolors, idoli indiscussi per le giovani generazioni. Un appuntamento ad ingresso gratuito, firmato Maurizio Senese.

I The Kolors, attivi dal 2010, conoscono il successo nel 2015, grazie alla vittoria della quindicesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”. Il gruppo napoletano, composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra) Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni), nel 2018 ha preso parte alla 68ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Frida”. Tra i singoli più conosciuti Everytime, Out, You. Nel 2019 arriva la pubblicazione del singolo Pensare Male, con la partecipazione di Elodie, che diventa subito tormentone estivo.

Con questi ingredienti, la XIX Festa Nazionale dello Stocco si preannuncia un nuovo incredibile successo di qualità e partecipazione. Il gusto dei piatti tipici a base di stoccafisso abbinato ai grandi concerti che da anni infiammano l’estate reggina. Un evento storicizzato, dal forte richiamo turistico, divenuto veicolo privilegiato per la promozione del territorio, delle sue tradizioni e delle sue tipicità. Tra sapori unici, identità e cultura.

“Siamo ormai ai dettagli nell’organizzazione della Festa – ha affermato il presidente dell’Associazione “Pro Loco” Pino Gentile –. La macchina organizzativa è al lavoro per definire al meglio ogni aspetto dell’evento. Anche quest’anno, la differenza la sta facendo la sinergia straordinaria tra la “Pro Loco” e l’azienda Stocco&Stocco, che è un segnale di collaborazione virtuosa che prosegue nel tempo e rafforza il valore di comunità che da anni contraddistingue uno degli eventi più significativi dell’agenda culturale della nostra regione”.