Mercoledi 17 luglio presso l’Hotel Medinblu il “Gennaro Calabrese Show”

E’ con enorme piacere che l’Hotel Medinblu****, mercoledi 17 luglio ore 21.00, ospiterà Gennaro Calabrese, artista reggino che sta conquistando l’Italia, nel suggestivo scenario del proprio Rooftop

Un one man show autentico. Uno spettacolo unico nel suo genere, con numeri originali e un ritmo veloce e incalzante. Più di un’ora di comicità, farcita di musica, monologhi e momenti di pura satira. Un artista a tutto tondo, che recita, balla e canta e che fa dell’imitazione un virtuoso strumento per lanciare scariche di battute, e sketch esilaranti.

In uno show in pieno stile Cabaret, Calabrese ripercorre, con grande slancio, la storia recente della televisione italiana in un curioso parallelismo con il suo percorso personale e artistico.

Gennaro, propone in modo rinnovato ed originale, il suo grande repertorio di personaggi, gag ed numeri, sempre aggiornato ed in continua evoluzione. Musiche, monologhi, imitazioni, canzoni, sketch…tutto in una sera, tutto… in un unico one man show.

Cosi l’Hotel Medinblu**** prosegue con il proprio percorso artistico e culturale aprendo le porte alla città. L’appuntamento è per mercoledì 17 luglio alle ore 21.00.

Per info e prevendita 0965 312982