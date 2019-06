Your summer of choice – un’estate di opportunità

L’International House British Schooldi Reggio Calabria dà il via alla stagione estiva presentando la nuova offerta formativa“Your Summer of Choice”: quattro nuovi percorsi che rispondono alle diverse esigenze di adulti e studenti più giovani.

Non volete mettere in pausa l’inglese e perdere fluidità nell’espressione? Il percorso di conversazione “Let’sSpeak” permette di praticare la lingua in un ambiente rilassato e divertente allo scopo di far acquisire maggiore sicurezza nell’utilizzo dell’inglese nei più diversi contesti.

Desiderate un supporto specifico per preparare le vostre certificazioni? “Cambridge SkillPrep” vi accompagna per mano verso le certificazioni Cambridge attraverso simulazioni, strategie e tecniche per affrontare al meglio i vostri esami.

Volete aiutare i vostri figli ad acquisire sicurezza ed affrontare, così , un mondo sempre più International? “Move up” è il percorso per studenti più giovani, mirato a sviluppare e consolidare competenze linguistiche e sicurezza in se stessi grazie ad attività pratiche e stimolanti.

E per finire, quale miglior periodo di quello estivo per dare un’accelerata all’apprendimento della lingua immergendosi in un corso breve ed intenso? I corsi “Full Immersion” sono la soluzione migliore per chi vuole raggiungere risultati in poco tempo e sviluppare le quattro principali abilità linguistiche: conversazione, ascolto, lettura, scrittura.

A summer of choice, all’International House British School!

Per maggiori info: https://www.britishschoolrc.com/summer