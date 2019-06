Avviato il corso per assistente educativo

Condividi

Il CE.S.E.S.C Ente di Formazione Professionale operante in Polistena da oltre 10 anni ha avviato il 13 giugno 2019 il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di Tecnico per l’Assistenza all’Autonomia Personale, alla Comunicazione e all’Inclusione Sociale a favore di Persone con Disabilità – Assistente Educativo

Tale figura è stata inserita ufficialmente nel repertorio tenuto dalla Regione Calabria nel febbraio 2019, conferendo con ciò il suo riconoscimento su tutto il territorio nazionale.

L’assistente educativo in oggetto è obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi della legge 104/92 e lo stesso fa da unione tra l’insegnate di sostegno, l’alunno con disabilità e la classe.

La percentuale di chi riesce a trovare lavoro entro il primo anno dalla data di conseguimento del titolo tra i partecipanti ai nostri corsi è dell’80%, tenuto conto che si sono formatipresso il CESESC oltre 150 operatori, inseriti stabilmente all’interno di strutture scolastiche pubbliche e private.

Per chi interessato sono ancora disponibili gli ultimi posti ma per iscriversi bisogna avere i seguenti requisiti minimi:

Diploma di scuola superiore;

Maggiore eta;

La durata del corso è di 600 ore divise in 450 di aula e 150 di stage presso istituzioni scolastiche con frequenza obbligatoria.

Se interessati contattare il numero telefonico: 0966931470