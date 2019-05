Al via a Catanzaro percorso formativo per affido minori stranieri non accompagnati

SOS Villaggi dei Bambini, presente in Calabria dal 2017 con il progetto IoNonViaggioSolo, in collaborazione con la Città di Catanzaro, circuito SPRAR e Città Solidale ONLUS, offre un corso di formazione per l’affido di Minori Stranieri Non Accompagnati.

Il corso, rivolto a single e/o coppie, sarà informativo e di preparazione. Verranno trattati temi di interculturalità, spiegazione dei percorsi burocratici necessari all’ottenimento dei documenti, situazione giuridica italiana e di alcuni dei Paesi di provenienza, nonché alcuni concetti chiave riguardanti l’accoglienza in famiglia di un minore straniero, incluso come garantire e promuovere il benessere psicosociale di un Minore Non Accompagnato. Il percorso si articolerà nelle serate di martedì 4 e martedì 11giugno 2019 con orario 16:00 – 19:00 e si svolgerà presso il Centro Polivalente in via Fontana Vecchia, Catanzaro. La partecipazione è libera e gratuita. Per maggiori informazioni e/o iscrizioni è possibile scrivere a emergencyresponse@sositalia.it o telefonare al numero 0962.030.050. Il termine per le iscrizioni, necessarie al fine della partecipazione al corso, è fissata per luned’ 3 giugno2019.