Corsi per Bambini: lezioni anche il Sabato, inglese + basket, competenze del futuro!

Al via i percorsi formativi IH British School RC riservati agli studenti più piccoli.

Ecco le principali novità 2018.

L’inglese il sabato? Great idea!

Anche quest’anno i bambini delle prime classi della scuola Primaria avranno l’opportunità di frequentare il proprio corso d’inglese il sabato mattina, con una sola sessione didattica a settimana.

Dopo le prime e positive sperimentazioni degli scorsi Anni Accademici, infatti, l’International House British School di Reggio Calabria, ripropone l’iniziativa, rivolta ai bambini che frequentano la scuola con un orario distribuito su 5 giorni a settimana e che quindi hanno a disposizione il sabato mattina per svolgere altre attività.

Un’interessante alternativa ai tradizionali corsi settimanali (opzione comunque disponibile) che va incontro alle esigenze degli studenti, ma anche dei genitori: poter usufruire dei corsi del sabato, infatti, rappresenta un aiuto concreto e un sollievo per i genitori che devono gestire i sempre più numerosi impegni settimanali dei bambini, permettendo loro di avere una giornata libera da dedicare all’apprendimento dell’inglese.

Inglese e basket in “one shot”!

Quest’anno l’IH BRITISH SCHOOL e la LUMAKA hanno realizzato una Partnership per inserire all’interno della propria offerta formativa una fantastica novità per gli studenti di 1° e 2° elementare: la possibilità di frequentare in maniera integrata corsi di Inglese e basket il sabato mattina!

I nostri studenti ed atleti più piccoli potranno, una volta finita la lezione di inglese presso l’IH BRITISH SCHOOL, trasferirsi con un pulmino al PALALUMAKA e partecipare tutti insieme ai corsi di mini basket, per un sabato proficuo e dinamico, all’insegna dello sport e della lingua!

Il transfer dei bambini dall’IH BRITISH SCHOOL al PALALUMAKA è incluso nell’offerta formativa. I corsi potranno essere frequentati anche separatamente: solo inglese o solo basket. Per chi frequenterà entrambi i corsi è previsto un piccolo sconto. More info: QUI

Preparazione “verso il futuro”

Tutti i corsi riservati ai nostri studenti kids prevedono un apprendimento stimolante e divertente che si avvale di un approccio olistico, svolto da docenti rigorosamente qualificati, che utilizzano materiale didattico innovativo, studiato appositamente per le diverse fasce d’età, integrato da quiz, giochi, proiezioni di cartoon e film in lingua ed attività outdoor create ad hoc per coinvolgere gli studenti in maniera interattiva e imparare l’inglese in modo facile e naturale.

Una metodologia all’avanguardia che, oltre ad un’accurata attenzione allo sviluppo della conoscenza della lingua inglese, permette ai bambini di sviluppare le competenze trasversali del futuro, sempre maggiormente richieste nel mondo accademico e lavorativo: creatività, problem solving, collaborazione, pensiero critico e comunicazione.

Per maggiori informazioni: 0965 20024 – www.britishschoolrc.com