CORSI ESTIVI DI INGLESE FULL IMMERSION, 4 VOLTE PIU’ VELOCI

Al via anche quest’anno all’International House British School i Corsi Estivi Full Immersion di inglese in preparazione agli esami Cambridge.

I percorsi rappresentano un’ottima opportunità per chi non ha potuto concentrarsi sull’apprendimento dell’Inglese nel corso dell’anno.

Sono infatti 4 volte più veloci, in quanto concentrano in circa un mese quello che normalmente viene svolto nell’arco di 4 mesi e mezzo, ed il 40% meno costosi rispetto ai corsi standard dello stesso numero di ore svolti durante l’inverno.

I corsi si svolgeranno dal 25 Giugno al 18 Luglio, su 4 giorni a settimana (dal lunedì al giovedì), per 3 ore al giorno e prevedono 45 ore di lezione con docenti madrelingua o bilingue specializzati, durante le quali verranno sviluppate tutte le 4 principali abilità linguistiche: conversazione, ascolto, lettura e scrittura.

Per chi è interessato è prevista, compresa nel corso, la preparazione agli esami Cambridge English della sessioni di fine Luglio e Settembre 2018: attività di simulazione e feedback per apprendere le tecniche d’esame, acquisire familiarità con l’esame ed individuare le aree di miglioramento su cui concentrarsi.

A supporto della preparazione ed in aggiunta alle 45 ore in aula, è consentito l’accesso illimitato al Self Access Centre della Scuola, un ambiente interattivo con più di 5.000 attività finalizzate alla pratica dell’inglese.

Per maggiori informazioni:

Link: IHBS-Full Immersion

Telefono: 0965 20024.