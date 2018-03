Il Guinness di Via Tripepi 102/A

Condividi

“Un pezzo d’Irlanda nel cuore di Reggio! La Guinness arriva direttamente da Dublino, ci dicono Lucio e Simone due giovanissimi ragazzi di 21 e 22 anni rispettivamente, che si sono lanciati in questa piccola ma entusiasmante avventura imprenditoriale, dopo avere frequentato l’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni. In realtà, i due giovani gestiscono il locale di proprietà della Cooperativa Sociale 1931, ma sono loro a dare un tocco di originalità e freschezza al locale, senza tralasciare il tipico vintage irlandese, dove si beve fra le migliori birre irlandesi, oltre alla Guinness, nella classica pinta, si può assaporare la Kilkenny strong, la Garp strong, ed altre buonissime birre artigianali, e si possono gustare hamburger e pollo croccante. E poi la musica di sottofondo spazia dai Dire Straits ai Rolling Stones, dagli Oasis ai Doors, fino alla più classica musica gaelica ed irlandese. Il locale è aperto dal martedì al giovedì dalle 20:00 all’’1:00 e dal venerdì a domenica dalle 21:00 alle 3:00, con chiusura nella giornata di lunedì.

Insomma, vale davvero il tempo di un salto per bere una buona birra irlandese e ad immergersi in quell’atmosfera dublinese, che nell’ultimo fine settimana, ad esempio, dal 16 al 18 marzo, festeggiava a Reggio come a Dublino in onore di San Patrizio.

Insomma, un bel posto con buona musica e giovani che sanno mettersi in gioco come sa fare solo “L’energia del rock ‘n’ roll”, l’unica che sa “abbattere il muro della fantasia.”