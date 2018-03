Continua il successo della V edizione della festa del cioccolato a Reggio Calabria

Condividi

Basterebbe dire “Cioccolato Artigianale” indicando dove e quando ed il successo è assicurato; se poi si tratta della quinta edizione della festa del cioccolato di Reggio Calabria la musica cambia e non si parla più di semplice successo dell’iniziativa ma di una kermesse consolidata che promuove la cultura del buono e del genuino.

Con il Patrocinio del Comune e l’ormai indissolubile collaborazione con la Confcommercio di Reggio Calabria, la CHOCO AMORE ripropone il gusto del suo Cioccolato rigorosamente artigianale.

Nell’era di “siamo ciò che mangiamo” e dove il cibo spazzatura è onnipresente, sapere e conoscere gli alimenti genuini è alla base per vivere una vita sana. Con il supporto dell’APAR a Reggio Calabria il pool di maestri cioccolatieri delle Feste del Cioccolato Nazionali insisteranno sul consumo consapevole e responsabile dei prodotti genuini.

“L’occasione annuale per assaporare il buon Cioccolato artigianale”, oltre ad essere lo slogan della manifestazione è anche un incentivo a cogliere l’occasione di far scorta di un prodotto genuino privo di conservanti e coloranti che mai troveremo nella grande distribuzione.

Quindi Cioccolato Artigianale a più non posso per stimolare il metabolismo, aiutare la circolazione del sangue, per migliorare il nostro umore e sopratutto per commettere un peccato di gola che non lascia conseguenze negative per la dieta.

Il chilometro più bello d’Italia per tre giorni si sposta dal lungomare a corso Garibaldi e si trasforma nel km più goloso d’Italia da venerdì 16 a domenica 18 marzo, dalle 10 fino a tarda sera orario continuato.

Didattica, Choco Play, animazione de Il Cerchio Magico, creazioni e lavorazioni in loco a cura dell’APAR e un’inflazione di Cioccolato artigianale per tutti in un week end da non dimenticare.

Choco Amore vi aspetta numerosi e golosi.

www.festedelcioccolato.it