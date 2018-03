Apre Ipercoop nel centro commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria

Condividi

Oggi 23 marzo si accende la terza insegna Ipercoop a Reggio Calabria.

Apre il terzo punto vendita Master Ipercoop Alleanza 3.0 nel territorio reggino all’interno del Centro Commerciale PORTO BOLARO. Il Centro Commerciale Porto Bolaro, gestito da Cushman & Wakefield, è uno dei punti di riferimento per la città di Reggio Calabria e l’intera provincia, caratterizzato da un bacino di utenza molto importante. Il punto vendita Ipercoop, con circa 5.000 metri quadrati di superficie coperta, sarà caratterizzato da nuovi allestimenti interni e ambientazioni, oltre ad avere un capillare assortimento del prodotto a marchio Coop in tutti i settori merceologici (con circa 1.500 referenze) con uno straordinario prevalente filo conduttore: la forza del Made in Italy, sinonimo non solo di qualità, ma anche di visione sostenibile della produzione e di attenzione strategica nei confronti dei territori. L’obiettivo è quello di garantire ai consumatori un prodotto di qualità che possa soddisfare tutti i bisogni, grazie alla completezza di un’offerta ampia e differenziata. Le linee di prodotto a marchio sono il frutto di valori condivisi volti ad un consumo consapevole attraverso massimi livelli di qualità, convenienza, sicurezza, eticità e sostenibilità. Il punto vendita assieme al direttore, il Sig. Salvatore Fabiano, e a tutto lo staff, apriranno le porte e accoglieranno i loro clienti per il taglio del nastro oggi, venerdì 23 marzo, alle ore 11:00.