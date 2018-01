Reggio Calabria, modifica orario sedi consegna contenitori raccolta differenziata

Condividi

Pubbliredazionale – Avvisiamo i cittadini che da lunedì 22 gennaio gli orari di apertura delle sedi di consegna dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta subiranno delle variazioni. AVR, in accordo con l’Amministrazione Comunale, garantirà anche nelle prossime settimane la consegna di tali contenitori. Le sedi di consegna in cui si continuerà a consegnare, DA LUNEDÌ 22 GENNAIO, il kit completo di mastelli per gli abitanti delle zone interessate dal servizio di raccolta differenziata porta a porta, saranno:

· Sede della circoscrizione di Pellaro

– LUNEDÌ DALLE ORE 07:00 ALLE 13:00

– MARTEDÌ DALLE ORE 13:00 ALLE 19:00

– MERCOLEDÌ DALLE 0RE 07:00 ALLE 13:00.

· Sede della circoscrizione di Archi

– GIOVEDÌ DALLE ORE 13:00 ALLE 19:00

– VENERDÌ DALLE 0RE 07:00 ALLE 13:00

· Sede operativa AVR in via Foro Boario, presso l’ufficio accettazione

– SABATO DALLE 0RE 07:00 ALLE 13:00.

SI RAMMENTA AI CITTADINI, POSSESSORI DI ABITAZIONI SECONDARIE ANCHE AD USO STAGIONALE E/O TEMPORANEO, CHE COME STABILITO DALL’ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 15 GIUGNO 2015: È FATTO OBBLIGO, PER TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (CHE POSSONO CONFERIRE AL SISTEMA PUBBLICO RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI, SECONDO IL VIGENTE REGOLAMENTO TARI) SERVITE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (quindi residenti e/o domiciliate nelle circoscrizioni di: III – Santa Caterina San Brunello Vito, V – Ferrovieri Stadio Gebbione, VI – Sbarre, VIII – Catona Salice Rosalì Villa San Giuseppe, IX – Gallico Sambatello, X – Archi, XIII – Ravagnese, XIV – Gallina, XV – Pellaro), DI DOTARSI DEGLI APPOSITI CONTENITORI INDIVIDUALI (MASTELLI E/O BIDONI) DISTRIBUITI IN COMODATO DAL GESTORE DEL SERVIZIO.

Le violazioni alle prescrizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 6.

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650, la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’Applicazione mobile “DifferenziApp”.