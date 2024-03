raccolto nella sua integrità, posto all’interno di un contenitore per le analisi delle urine, conservato tra i 20 e i 37 gradi di temperatura e, infine, consegnato entro 40 minuti.

Test per infezioni e difetti genetici

Il medesimo campione può essere utilizzato per effettuare la spermiocoltura, il cui scopo è verificare che l’apparato genitale non sia soggetto ad infezioni (tra cui, ad esempio, uretriti o prostatiti), e il cosiddetto MAR-test, che invece mira ad individuare le aree di agglutinazione che si formano in presenza di anticorpi, limitando via via il movimento degli spermatozoi.

Infine, altrettanto importanti sono i test TUNEL, SCSA e HALO, che consentono di analizzare il DNA degli spermatozoi per escludere casi di frammentazione ed altri potenziali difetti.

Esami strumentali

Una delle principali cause di infertilità maschile consiste in una dilatazione delle vene testicolari – nota come varicocele – in grado di innalzare la temperatura corporea in prossimità dei testicoli, tanto da ostacolare la produzione di spermatozoi.

Tale condizione, spesso asintomatica, inizia a svilupparsi intorno ai 14-16 anni, ma viene diagnosticata per lo più in età adulta. Altre volte, invece, a spingere il paziente a rivolgersi ad uno specialista è il gonfiore – lieve, moderato o severo – che coinvolge uno dei testicoli.

Per diagnosticare il varicocele e valutarne l’entità, è necessario eseguire un eco-doppler.

Altri esami strumentali utili per approfondire i casi di infertilità maschile sono:

Ecografia scrotale e del testicolo → Consente di rilevare l’agenesia dei vasi deferenti e di diagnosticare patologie dell’epididimo, tumori testicolari, spermatocele, ecc.

Ecografia trans-rettale → Permette di individuare anomalie a livello delle vescichette seminali e dei vasi deferenti, ostruzioni delle vie seminali distali e patologie di vario tipo, tra cui prostatite, ascesso prostatico ed ipertrofia prostatica.