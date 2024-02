Un incontro molto fruttuoso che ha tracciato gli ultimi dettagli per il riconoscimento del marchio I.G.P. alla ‘nduja di Spilinga. Nella sede del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare a Roma, una nutrita delegazione composta da Consorzio ‘nduja di Spilinga, guidata dal presidente Francesco Fiamingo Amministrazione Comunale di Spilinga, con in testa il sindaco Enzo Marasco, il presidente della Camera di Commercio Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Pietro Falbo ed il prof. Orazio Olivieri, docente all’Università di Roma Tor Vergata, che sta fornendo supporto tecnico in qualità di esperto di tutela e valorizzazione dei prodotti tipici italiani, ha avuto modo di sedersi attorno ad un tavolo tecnico con la dirigente dell’Ufficio per la promozione della qualità agroalimentare dello stesso Ministero, dott.ssa Roberta Cafiero, a rappresentare le priorità del territorio che identifica con Spilinga, come punto centrale di riferimento e i sette comuni limitrofi dell’areale geografico di produzione, per la conclusione dell’iter procedurale di riconoscimento del marchio I.G.P. “’Nduja di Spilinga”.

“E’ stato – sottolinea il Consorzio dei produttori – un passo importantissimo. Abbiamo avuto modo di chiarire i piccoli interrogativi richiestici dal Ministero e metterli direttamente insieme a loro su carta, per definire con più precisione il disciplinare presentato. Anche ai loro occhi, documenti alla mano, il resto è sembrato già tutto definito alla perfezione”.

Un incontro concordato dal dicembre scorso, quando tutti i rappresentanti delle rispettive categorie, su invito dello stesso presidente Falbo, si erano incontrati per esprimere ognuno il loro punto di vista e concordare e condividere un’azione comune per la tutela e valorizzazione competitiva del prodotto, di imprese, filiere e, soprattutto, del territorio.

Ad introdurre lo stato di fatto del procedimento di riconoscimento, nell’incontro romano, è stato il delegato del Consorzio dei produttori, Pasquale Pugliese, che ha dettagliatamente chiarito, per ogni singolo punto, gli interrogativi posti dai funzionari ministeriali, “affinché ogni questione pendente venga ad essere risolta nella direzione di una certificazione che risponda alle legittime attese dei produttori, alle prospettive di sviluppo del territorio, agli interessi di una intera comunità”, al quale ha fatto subito seguito il presidente Pietro Falbo, con una incisiva argomentazione, rimarcando: “L’urgente esigenza di accelerare le procedure di riconoscimento del marchio innanzitutto per le positive ricadute economiche che ciò comporterà per il