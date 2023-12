Convenienza nell’acquisto, qualità nell’assistenza. Sono le due caratteristiche che rendono Assitech un autentico punto di riferimento dell’informatica a Reggio Calabria e non solo, sia recandosi nel proprio negozio fisico che visitando il sito internet. Occasioni da non perdere, utilissime anche per chi deve acquistare qualcosa di cui ha bisogno. Il negozio ha una vastissima scelta di prodotti ed accessori, in grado di soddisfare tutte le esigenze. Ecco un esempio