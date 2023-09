Mulino Se. Bar, eccellenza nella produzione di farine artigianali

Produzione di farine artigianali da grani locali e semole ideali per pane, pizze, dolci e pasta fresca, sono i punti di forza di una azienda leader nel settore, Mulino Se.Bar del dottor Sebastiano Barreca.

L’azienda, sita in Via Duca D’Aosta, a Condofuri (in provincia di Reggio Calabria), dalla sua nascita, nel 2012, segue la filosofia dettata da criteri di semplicità e genuinità.



Il giovane imprenditore calabrese Sebastiano, portando avanti insieme ad alcuni dipendenti la rinomata azienda, grazie anche all’esperienza dei propri genitori che già operavano da decenni nel settore dell’agricoltura e della zootecnia, ha deciso di investire nella sua terra natia per dare forza e sviluppo ad un territorio ricco di storia, di antiche tradizioni popolari e talentuosi professionisti.



“Il nostro lavoro si basa su un’attenta selezione dei grani locali, tipici dell’area Grecanica, come la segale (Jermanu) ma trattiamo anche alcuni provenienti dalla vicina Sicilia, per poi passare nel mio impianto di San Carlo di Condofuri alla molitura dei cereali – afferma il titolare Barreca -. Obiettivo primario è soddisfare le esigenze di un’utenza eterogenea continuando ogni giorno, a migliorare ciò che facciamo e in linea con le richieste del mercato. Al Mulino, i clienti possono scegliere oltre ad una vasta varietà di farine, mangimi e tutto il necessario per quanto riguarda l’agricoltura e la zootecnia grazie anche alla collaborazione con diverse realtà presenti nei mercati nazionali. E poi, la nuova sfida con la produzione dell’Amaro Seros, fatto con alloro, finocchietto e, soprattutto, Bergamotto, per caratterizzare il nostro territorio”.

Il Mulino Se. Bar è aperto tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 19 e il sabato dalle ore 7 alle 12,30 (domenica chiuso).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0965776557 o scrivere una email all’indirizzo mulinosebar@gmail.com