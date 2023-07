Reggio Calabria, Zio Fedele spegne 5 candeline: gli appuntamenti

“E giá, sembrava la fine del mondo ma siamo ancora qua”…

Sono quasi passati 5 anni da quando abbiamo alzato la saracinesca dello Zio più amato in cittá.

Sicuramente non è stato tutto semplice ma in Via Zaleuco se c e una cosa che abbiamo è la grinta e la voglia di crescere per regalare a voi, nostri fedeli clienti e amici che ormai siete divetati il cuore di questo locale che grazie al vostro affetto e fiducia continua a battere, sempre più emozioni…

E non potevamo non festeggiare alla grande: per la prima volta, dopo essersi esibita in quasi tutti i locali della cittá ed anche in giro per l’ Italia, sul nostro palco si esibirá la Blaskom Band…

Quando?

È proprio il giorno del nostro compleanno che abbiamo deciso di far partire l estate dello Zio a modo nostro, “col cuore che batte più forte” e sulle note di Vasco Rossi, un autore che amiamo presente spesso nelle nostre playlist.

Via zaleuco ritorna a cantare e a colorarsi di quella allegria tipica di chi beve un drink o si siede per un aperitivo o una deliziosa cena da Zio.

La BLASKOM band nasce circa 8 anni fa e da subito i suoi componenti hanno capito che non sarebbe stato facile proporre Vasco in modo accettabile con soli 5 elementi.Tuttavia tale numero non e’ mai cambiato, nonostante le diverse vicessitudini che il gruppo ha dovuto attraversare, tra partenze e new entry, ma comunque sempre con una identica volontà e impegno di portare avanti un progetto tanto impegnativo.

Per la band , proporre la musica di Vasco non significa riprodurla fedelmente, ma riuscire a trasmettere efficacemente le emozioni che genera in chi l’ascolta. I suoi componenti sono Sergio Rindone alle tastiere, Rodolfo Megale alla chitarra, Davide Lagana’ alla batteria, Massimo Nucera al basso ed il frontman per eccellenza Edoardo Peda’.

Blaskom dallo Zio, il binomio perfetto per passare una serata magica all’ insegna del divertimento.

Buona serata e buon divertimento, Viva Zio Fedele .

Per info e prenotazioni 3393149207.