A Palmi il progetto “Dieta Mediterranea e sostenibilità”. La soddisfazione di Ranuccio e Schipilliti

Nella mattinata del 26 Luglio, presso la sala consiliare Domenico Antonio Cardone di Palazzo San Nicola, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto “Dieta Mediterranea e sostenibilità”, che promuoverà nelle scuole della nostra città la cultura di una dieta mediterranea e di un’alimentazione sostenibile. Il progetto coinvolgerà i bambini e i ragazzi delle nostre scuole con attività laboratoriali e percorsi formativi pensati per coinvolgerli attivamente e guidarli alla comprensione dei benefici e dell’importanza di un’alimentazione equilibrata e sostenibile, sia per la loro salute che per la tutela dell’ambiente.

La conferenza è stata aperta dal Direttore del Gal Batir, Fortunato Cozzupoli, che ha presentato il progetto alla cittadinanza. «Presentiamo l’avvio di un percorso informativo e di sensibilizzazione dedicato alle scuole, alle famiglie e più in generale alla cittadinanza sul tema della Dieta Mediterranea con lo scopo di sottolineare la sua importanza intesa altresì come opportunità di crescita sostenibile e di sviluppo anche turistico del territorio. Il progetto interesserà enti, associazioni e istituzioni, tutti insieme per creare un focus sulla prevenzione alimentare con l’obiettivo di far cambiare lo stile di vita alimentare di bambini e famiglie mettendo al bando il cibo spazzatura, promuovendo la dieta mediterranea, cibi sani e modalità di preparazione che salvaguardano la nostra salute fisica. – ha detto Cozzupoli».

A seguire i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Ranuccio e del vicesindaco Solidea Schipilliti. «Sono felice della sinergia creatasi tra Enti territoriali, Istituzioni e Scuole in occasione di questa iniziativa – ha spiegato Ranuccio – oltre che per stimolare una cultura alimentare corretta, questo progetto rappresenta anche un’occasione importante per promuovere le eccellenze agroalimentari del nostro territorio».

«Questo è un progetto molto ambizioso che abbiamo accolto con grande piacere per due motivi – ha dichiarato il vicesindaco Solidea Schipilliti – in primo luogo perché ci dà la possibilità di valorizzare i nostri prodotti locali e promuovere conseguentemente il territorio, ma soprattutto perché coinvolge i nostri giovani e le nostre scuole in un percorso di educazione alimentare. Sarà questa l’occasione per affiancare i docenti, che già trattano queste tematiche all’interno della scuola, fornendo ulteriori strumenti per sradicare le cattive abitudini alimentari dalla nostra società».

Hanno poi preso la parola la Dott.ssa Maria Teresa Carpino, che ha presentato il progetto dicendo: «Il Tour dei 5 colori rappresenta un modo innovativo, ludico e originale per trattare un tema così delicato come quello che colpisce milioni di bambini e adulti in Italia, l’obesità. Le problematiche di sovrappeso di obesità possono causare disturbi cardiovascolari e metabolici, diabete e tumori. Per ridurre il rischio di incorrere in queste patologie è necessario migliorare le abitudini alimentari di

adulti e bambini, con l’aumento del consumo di frutta e verdura e promuovere la dieta

mediterranea. È fondamentale creare una sinergia tra Istituzioni di varie Regioni, Società

Scientifiche, Scuole e Aziende Private».

Le docenti Cuzzupoli e Enza Spatola hanno poi portato i saluti dei dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città, dimostrando grande entusiasmo per l’avvio del progetto.

Le conclusioni sono state poi affidate a Emanuele Oliveri, presidente del Gal Batir che ha illustrato la strategia messa in atto dal Gal per la conclusione della Programmazione «Il Gal Batir sta portando avanti un lavoro di consultazione territoriale che ci porta a realizzare progetti come questo che oggi presentiamo, che tiene conto dei bisogni delle comunità e delle prospettive di trasformazione nelle dinamiche economiche e produttive di un’area che molto ha in termini di eccellenze, risorse e vocazioni.

Stiamo mappando i bisogni e monitorando le istanze di un territorio molto ampio e molto variegato come quello su cui insiste il GAL. Faccio merito alla Regione, all’Assessore Gallo e al Direttore Giovinazzo che ci danno la possibilità di riscoprire il ruolo del Gal come agenzia di sviluppo. La nostra strategia si fonda sui servizi alla popolazione per contrastare lo spopolamento e per fare in modo che il nostro territorio diventi sempre più competitivo per attrarre nuovi flussi e dare vita ad un turismo di comunità avviando una collaborazione molto stretta con le scuole, con le Associazioni, con i comuni e con tutti i portatori di interesse che rappresentano il cuore pulsante del nostro territorio- ha concluso Oliveri».

L’Amministrazione Comunale tutta rinnova i propri ringraziamenti ai partner dell’iniziativa e auspica che occasioni di autentica sinergia come questa siano sempre più frequenti e aprano la strada a sempre nuove collaborazioni in favore dei ragazzi e dei bambini della nostra città, per un miglioramento sostanziale della nostra società.