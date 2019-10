A Reggio Calabria lo store Scavolini piu’ grande del Sud Italia

Sabato 19 ottobre p.v. alle ore 18.00 verrà presentata la nuova esposizione delloStore Scavolini di Reggio Calabria.

LoStore Scavolini,presente in città ormai da cinque anni, cambia veste ed amplia la sua sede espositiva presentando ai clienti 18 nuovi ambienti tra cucine, living e bagni, divenendo così il più grande di tutto il Sud Italia.

Maestra di design e di tecnologie innovative per quanto riguarda il mobile, la Scavolini è nota in tutto il mondo per i suoi prodotti made in Italy, ed ha deciso di proporrenel suo nuovo Store Regginole ultime novità di settore: modelli accattivanti, all’avanguardia, eleganti, confortevoli, tutti da toccare con mano.

In occasione dell’evento verranno presentate esclusive promozioni dedicate a chi si avvicina al mondo Scavolini.

La più Amata dagli Italiani vi aspetta in via Mortara n°1 a Reggio Calabria, non mancate!

