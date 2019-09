Grande successo per il Fashion Show 2020 – Un Matrimonio da Favola – L’ evento moda dell’ anno firmato Temptation’s Gallery

Ad illuminare la scena i bellissimi abiti di haute couture sposa e cerimonia Pronovias e Nicole che, con le nuove collezioni 2020, hanno impresso stupore negli occhi dell’ immenso e meraviglioso pubblico presente e dei numerosi telespettatori che hanno seguito l’ evento in diretta TV.

Suggestivo l’ inizio dello spettacolo con il musical di “Cenerentola”, che ha emozionato e incantato tutti, la fiaba delle fiabe, il sogno di una ragazza umile che si trasforma in una principessa.

Ed è proprio questo il messaggio che la famiglia Ventrice ha voluto lanciare: “Da noi si realizza il sogno di ogni sposa che ci sceglie”.

Abiti romantici, seducenti e contemporanei, meticolosamente decorati con fantasia e amore, dai tagli impeccabili, realizzati con materiali di alta moda, hanno sfilato sulla lunga e spettacolare passerella di Temptation’s Gallery.

In scena anche alcuni abiti capsule collection Nicole x Nicole, creati a quattro mani da Nicole Cavallo e da Alessandra Rinaudo, che fondono il mondo bridal con quello fashion delle millennials.

Hanno presenziato all’evento i vertici aziendali: Carlo Marco Cavallo – direttore generale del Gruppo Pronovias Italia, Alessandra Rinaudo – direttore creativo Nicole Fashion Group e Nicole Cavallo – brand ambassador della Nicole Fashion Group.

Un parterre d’eccezione con volti noti del mondo dello spettacolo e del cinema.

“Madrina” dell’ evento la bellissima e affascinante Anna Falchi, oltre alla prestigiosa presenza dell’ intrigante e seducente attore e produttore cinematografico Riccardo Scamarcio.

Emozione, eleganza e passione hanno fatto sognare i presenti e i migliaia di telespettatori che hanno seguito l’evento sul circuito televisivo di MI SPOSO TV in simultanea in Calabria, Sicilia e per l’ Italia sul canale Nazionale 254 del digitale terrestre, oltre che in streaming in tutto il mondo sul sito www.misposotv.it e su tutti i profili social.

A condurre magistralmente l’ evento Marco Renzi, direttore artistico, anima, cuore e mente di MI SPOSO TV, emittente televisiva tematica, l’unica in Italia che parla di wedding 24 h al giorno.

Dunque, un team di professionisti che uniti da esperienza, capacità, motivazione e passione hanno reso possibile la perfetta realizzazione del Fashion Show 2020.

Sensazionale il finale: una coreografia di fuochi d’ artificio ha lasciato tutti senza fiato, uno spettacolo pirotecnico magnifico che ha incorniciato la famiglia Ventrice al completo, in una serata indimenticabile.

Appuntamento al prossimo anno, con nuovi sogni da realizzare, perché “I Sogni son desideri… di felicità …”

E TEMPTATION’ S GALLERY … è un sogno lungo un giorno da ricordare tutta la vita …