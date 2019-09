Anna Falchi al Fashion Show 2020 di Temptation’s Gallery

Anna Falchi, attrice e modella di una bellezza mozzafiato, arriva a Palmi per essere l’ospite del grande evento moda più atteso dell’anno.

A sfilare in passerella i brand più importanti al mondo: Pronovias e Nicole con collezioni 2020 sposa e cerimonia

Un parterre d’eccezione approderà a Palmi nei giardini di Temptation’s gallery, con i volti dei personaggi più noti del wedding nazionale ed internazionale per il Fashion Show 2020 di domenica 22 settembre alle ore.19.00 .

L’evento vedrà la presenza dei vertici aziendali come Carlo Marco Cavallo – direttore generale del Gruppo Pronovias Italia; Alessandra Rinaudo – direttore creativo Nicole Fashion Group;Nicole Cavallo – brand ambassador della Nicole Fashion Group e non mancherà la partecipazione anche di altri personaggi del mondo dello spettacolo, oltre a wedding planner, fashion bloggers e influencers nazionali.

Delle aree social, ospiteranno gli invitati che potranno intrattenersi prima e dopo l’evento.

Interviste, sfilate, dirette televisive, emozioni e tanto altro per farvi sognare con il FASHION SHOW 2020 – Un Matrimonio da favola di Temptation’s Gallery.

La serata sarà condotta dal direttore artistico di Mi Sposo Tv – Marco Renzi – e verrà trasmessa in diretta sul canale 16 in Calabria, canale 76 in Sicilia, canale nazionale 254 del digitale terrestre visibile in tutta Italia ed in streaming in tutto il mondo sul sito www.misposotv.it e su tutti i canali social.

Domenica 22 Settembre alle Ore 19.00 a Palmi – Fashion Show 2020 Un Matrimonio da favola