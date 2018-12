Tutto pronto per La notte del Gospel

Condividi

LA NOTTE DEL GOSPEL, un concerto che avrà come protagonisti una straordinaria corale di 35 artisti, TENNESSEE STATE GOSPEL CHOIR – New Direction (Nashville / USA) per un appuntamento unico e sensazionale.

Dal 1997, anno in cui è stato fondato da Travis Bryan, il New Direction Tennessee State Gospel Choir ha fatto tanta strada e può considerarsi uno dei primi cori nel suo genere riconosciuto a livello internazionale. La corale è composta da giovani musicisti laureati presso la Tennessee State University e da solisti di altissimo livello con un talento straordinario che provengono da altri ambienti musicali. Questi eccezionali musicisti hanno sempre svolto un ruolo fondamentale nel plasmare un suono che abbraccia gospel contemporaneo e tradizionale, canti di Chiesa, spiritual e inni in stile classico. Il Tennessee State Gospel Choir – New Direction gareggia in numerose competizioni a livello internazionale, raggiungendo sempre i più alti traguardi grazie al tono autentico ed appassionato delle loro esibizioni. Nel 2011 primo premio al National Gospel of Fame, in Atlanta. Due anni dopo nel 2013 vince il prestigioso concorso gospel Verizon’s How Sweet The Sound ed infine nel 2015 trionfa al National Choir Explosion in Louisville (Kentucky) dove riceve anche il premio del pubblico. Il Coro ha accresciuto la sua popolarità in particolare in questi ultimi anni, continuando a viaggiare da un paese all’altro e cogliendo opportunità prestigiose come quella di partecipare a show televisivi come quello di Bobby Jones Gospel, Dewitt Johns e di esibirsi al fianco di star internazionali del calibro di Kevin Davidson & The Voices. Durante i suoi tour ha incontrato le più disparate comunità, riuscendo ogni volta a stabilire con il pubblico quel fortissimo legame che solo il linguaggio universale per eccellenza, la musica, sa creare e stringere. In ogni caso, lo scopo del New Direction Tennessee State Gospel Choir resta quello di portare un messaggio di pace e speranza attraverso il canto, diffondendo la parola del Signore e celebrandone i misteri.

Attualmente il coro è diretto dal Maestro Justin Butler con il supporto del Maestro Darryl Izzard. Ad arricchire la loro esibizione è la presenza di J. David Bratton, un gigante della musica gospel che vanta collaborazioni con leggende della musica popolare come Roberta Flack e Patti LaBelle, Edwin Hawkins , Stevie Wonder, autore di “Every Praise”, canzone gospel più ascoltata e vincitrice del premio “miglior canzone gospel dell’anno” ai Dove Awards 2014.

