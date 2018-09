Corsi per Adulti: sconti e priorità fino al 28 settembre

Condividi

Pubbliredazionale – In occasione dell’inizio del nuovo Anno Accademico, l’International House British School presenta le novità della propria offerta formativa per gli adulti.

Promozione fino al 28 Settembre

Sconti fino a 240 € e priorità sui “corsi novità” 2018 per gli adulti che si iscriveranno entro il 28 Settembre!

Nuovi Corsi “Afternoon”

Un’interessante opportunità per chi non vuole rinunciare al proprio corso d’inglese, ma per impegni personali o per stanchezza non può frequentare le attività serali: si tratta infatti di percorsi che prevedono sessioni didattiche nel pomeriggio (16:30 – 18:00) o nel tardo pomeriggio (18:30-20:00), con chiusura delle attività didattiche prima dell’orario di cena.

Nuovi corsi di preparazione per l’IELTS

Il Test IELTS (International English Language Testing System) è diventato uno dei test più popolari in ambito internazionale per certificare la conoscenza della lingua inglese. Il corso consta di 4 incontri, (ognuno focalizzato in maniera specifica su una delle diverse skills richieste: Reading, Writing, Listening e Speaking), che saranno disponibili a rotazione durante tutto il corso dell’anno scolastico. Ciascuno potrà quindi iniziare il proprio percorso quando vorrà.

Corsi serali

La tradizionale opzione serale (19:45 – 21:15) per tutti i livelli rimane comunque invariata.

Tutti i corsi per adulti sono svolti da docenti qualificati e consentono di sviluppare non solo le 4 principali abilità linguistiche (conversazione, ascolto, lettura e scrittura), ma, grazie all’utilizzo di una metodologia innovativa, anche le competenze trasversali del futuro, sempre maggiormente richieste nel mondo accademico e lavorativo: creatività, problem solving, collaborazione, pensiero critico e comunicazione.

All’interno dell’offerta formativa, sono inoltre previsti Social Events, Conversation Club, cinema in lingua originale, che oltre ad essere occasioni di apprendimento pratico della lingua, consentono di divertirsi e di sviluppare sicurezza e padronanza nell’utilizzo della stessa.

Per gli interessati è prevista inoltre, compresa nel corso, la preparazione per l’ottenimento delle certificazioni Cambridge Assessment English (di cui l’International House British School è l’unico Centro Autorizzato a Reggio Calabria). Gli studenti vengono infatti accompagnati attraverso sessioni specifiche sulle tecniche d’esame, simulazioni, feedback ed un continuo monitoraggio che individua, durante il percorso, le aree di miglioramento su cui concentrarsi.

Per maggiori informazioni: 0965 20024 – www.britishschoolrc.com