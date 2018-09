Buon compleanno Hotel Medinblu

Condividi

pubbliredazionale – E’ trascorso un anno da quando, il 18 settembre 2017, l’Hotel Medinblu**** ha iniziato la propria sfida imprenditoriale proponendosi come punto di riferimento dell’incoming reggino e nuova realtà della vita commerciale e culturale della città.

Un percorso nato dall’idea di rappresentare il Mediterraneo come crocevia di culture; l’arte come condivisione di un progetto con la città; il territorio come strumento da promuovere con tutte le sue ricchezze; l’offerta di un’ospitalità a 360 gradi.

Il Medinblu Hotel 4 stelle è frutto del recupero di un antico palazzo costruito nel 1915 e situato sul Corso Garibaldi. La profonda attenzione alla salvaguardia dello stile storico, attraverso il recupero di alcuni elementi presenti, hanno consentito di mantenere intatta la personalità dell’edificio che oggi si integra perfettamente con lo stile contemporaneo ed elegante che offre la struttura. In questo contesto si è scelto di riutilizzare, in maniera originale e previo specifico restauro, la graniglia che ornava i pavimenti dell’antico palazzo, tipiche dello stile liberty e delle tendenze futuriste di cui Reggio è stata storicamente espressione.

Infatti le graniglie rivivono nell’ingresso, negli ornamenti verticali delle camere e con le loro greche, bordure e forme geometriche decorano le sedute del terrazzo rendendo un forte legame con il passato e uno stile assolutamente originale.

Ogni porta di accesso alle stanze consente l’ingresso ideale in una città dell’area mediterranea. L’Hotel in fondo è un luogo di viaggio, un luogo di passaggio dove si incrociano esperienze e cultura.

L’iniziativa imprenditoriale si è connotata anche per una grande attenzione ai profili culturali come testimoniano gli apprezzatissimi progetti “Medinblu Contenitore di Idee” e la rassegna musicale “Music On The RoofTop”. Con il primo progetto l’Hotel ha ospitato le opere di artisti reggini cui è stata offerta l’opportunità di utilizzare i diversi ambienti della struttura quali spazi espositivi aperti al pubblico.

Allo stesso modo la rassegna musicale Music On The RoofTop – caratterizzata dalla esecuzione di 4 concerti di artisti internazionali che si sono esibiti in piacevoli serate d’estate sul terrazzo dell’Hotel – ha proposto agli ospiti un’atmosfera unica, degna dei music club delle grandi città europee.

E’ questo che ha fatto l’Hotel Medinblu**** nel suo primo intenso ed impegnativo anno di vita, ponendosi come punto di riferimento della città e offrendo ai propri ospiti, oltre al comfort di una struttura rinnovata e completa, un contatto con la città e con il territorio.

“Enter as strangers, leave as friends