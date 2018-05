Corsi estivi di inglese full immersion. 4 volte piu’ veloci, il 40% meno costosi

Condividi

Pubbliredazionale – Al via anche quest’anno all’International House British Schooli Corsi Estivi Full Immersion di inglese in preparazione agli esami Cambridge.

I percorsi rappresentano un’ottima opportunità per chi non ha potuto concentrarsi sull’apprendimento dell’Inglese nel corso dell’anno.

Sono infatti4 volte più veloci, in quanto concentrano in circa un mese quello che normalmente viene svolto nell’arco di 4 mesi e mezzo, ed il 40% meno costosi rispetto ai corsi standard dello stesso numero di ore svolti durante l’inverno.

I corsi si svolgeranno dal 25 Giugno al 18 Luglio, su 4 giorni a settimana (dal lunedì al giovedì), per3 ore al giorno e prevedono 45 oredi lezione con docentimadrelingua o bilinguespecializzati, durante le quali verranno sviluppate tutte le 4 principali abilità linguistiche: conversazione, ascolto, lettura e scrittura.

Per chi è interessato è prevista, compresa nel corso, la preparazione agli esami Cambridge Englishdella sessioni di fine Luglio e Settembre 2018: attività di simulazione e feedback per apprendere le tecniche d’esame, acquisire familiarità con l’esame ed individuare le aree di miglioramento su cui concentrarsi.

A supporto della preparazione ed in aggiunta alle 45 ore in aula, è consentito l’accesso illimitato al Self Access Centredella Scuola, un ambiente interattivo con più di 5.000 attività finalizzate alla pratica dell’inglese.

Per maggiori informazioni:

Link:IHBS-Full Immersion

Telefono: 0965 20024.