Arriva anche a Reggio Calabria il servizio di spesa on line

Commerciale GiCap S.p.A., azie nda che fa parte del Gruppo VèGè, conferma la propria attenzione verso le innovazioni nel settore della Grande Distribuzione Organizzata realizzando anche in Calabria il servizio di spesa on line con la nascita della piattaforma Sidisonline.it.







Poco più di un anno fa questo rivoluzionario servizio è nato a Messina e provincia, facendo diventare la Città dello Stretto la prima della regione e di tutto il Sud Italia a poter usufruire di questa importante innovazione. E adesso è la volta di Reggio Calabria e dei comuni limitrofi (fino a Villa San Giovanni) e nel mese di aprile la spesa on line sarà attivata anche a Palermo.







L’azienda guidata dalla famiglia Capone per la realizzazione di Sidisonline.it ha collaborato con la società Restore.shopping, che ha già curato l’ideazione delle piattaforme QuiConviene.it e In-Grosso.it. L’azienda ha effettuato anche una fondamentale attività di consulenza, visto che rappresenta uno dei principali player sul mercato nell’ambito della digitalizzazione del settore della G. D. O.







E’ chiara ed evidente l’utilità che il servizio di spesa on line rappresenta per le persone che, per esigenze lavorative e familiari, hanno poco tempo libero o per tutti coloro che sono impossibilitati a recarsi agevolmente al supermercato (ad esempio anziani e disabili).







Come funziona?





Basterà registrarsi al sito www.sidisonline.it e, accedendo all’area carrello, sarà possibile scegliere in modo semplice e veloce tra migliaia di prodotti freschi e di alta qualità, approfittando anche delle imbattibili offerte e promozioni. Comune di Reggio Calabria a quello di Villa San Giovanni.

La consegna a domicilio della spesa comprende il territorio che va dal

Per il recapito della merce all’indirizzo desiderato è prevista una spesa minima di 40 € e, per il primo ordine, verrà applicato uno sconto di 5 euro.







I costi di consegna sono assolutamente competitivi: € 3,50 per una spesa che va da 40 a 70 €, mentre per gli importi superiori a 70 € è gratuita.



Sono programmate 3 fasce orarie per la consegna (10.00 – 12:00; 16:00 – 18.00; 18:00 – 20:00), con la possibilità di ordinare fino a ben 4 casse di acqua per ogni singolo ordine.







Giovanni Capone, direttore vendite di Commerciale GiCap, commenta così la realizzazione del servizio di spesa on line a Reggio: “La nostra è una vera a propria scommessa partita da Messina e che sta continuando a Reggio Calabria. L’azienda punta a dare ai clienti dei nostri supermercati non solo prodotti di prima qualità, ma anche un servizio che rappresenta un vero e proprio valore aggiunto. Spero che anche qui venga compresa questa finalità, così come è accaduto a Messina e provincia, visto che nell’arco di un anno la piattaforma QuiConviene.it registra sempre maggiori consensi”.