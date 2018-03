Aifitec, 113 allievi sono stati qualificati per Operatori Socio Sanitari di Base

Dopo un periodo di ben 1000 ore, di frequenza obbligatoria, di cui 550 di teoria e 450 di pratica presso gli Ospedali della Provincia di Reggio Calabria e Messina e di Melito Porto Salvo, Locri e Polistena, ben 113 allievi sino ad oggi sono stati qualificati per Operatori Socio Sanitari di Base, i quali hanno sostenuto brillantemente gli esami di qualifica di ben due giorni dinanzi una Commissione Regionale attenta e professionale.

Sono 113 i nuovi diplomati e qualificati Operatori Socio Sanitari di base diplomati e qualificati dall’Agenzia Internazionale di Formazione ed Istruzione Tecnologica di Via Eremo Pietrastorta n.° 28 in Reggio Calabria, Ente Accreditato dalla Regione Calabria dal 2011.

Suddivisi in due classi, Sez. E e Sez. F sono stati proclamati dalla Presidente dell’Agenzia AIFITEC, Ass. Soc. Mariola Sangrigoli i nuovi professionisti, Sez. “E” ovvero i Sigg.:

BARRESI CRISTINA STELITANO MARIA SURACI CARMELA ANTONIA FALCO DOMENICA BRIGANDI’ SELENE ROMEO ROSSANA MARIA PIA CALABRO’ CARMELO FRANCESCO MANISCALCO MARTINA SCABOTTI GRAZIA MARIA PATTI GIUSEPPE MINNELLA FRANCESCA GERIA ANTONINA TOMO LETIZIA PAPALIA MARIA ORSOLA BOMBAI FERDINANDO BARRESI MARIA ASSUNTA CIRILLO STEFANIA POLIMENI SILVANA MOIO GIULIA FOTI ANTONIA

Mentre per la Sez F sono stati proclamati OSS di Base, sempre dalla puntuale e precisa Presidente, Ass. Soc. Mariola Sangrigoli i Sigg.:

CORTALE SERENA MUSTICA RAFFAELLA NOTO ROSALBA GULLI’ GIUSEPPINA D’AMICO GIOVANNA SABATO EDOARDO MORABITO MARIAGIOVANNA SABATO EDOARDO REPACI MARIA FOTI LORENZA PAOLA ONSOLO MARZIA MORABITO ROSA MARIA MARINO CARMELO ROTIROTI GIUSEPPINA FASCI’ GIUSEPPE TRUNFIO ANTONIA MALASPINA VALENTINA PITASI DOMENICO MARIO RUSSO ROCCO

Docenti esperti, professionali, puntuali, precisi ed entusiasti di formare una nuova classe di professionisti che, dopo l’integrazione nei piani sanitari, saranno i nuovi protagonisti sia nelle strutture pubbliche che in quelle private.

Il percorso formativo si è snodato tra le materie previste dall’Accordo Stato Regione del 2001, tra Psicologia, Sociologia, Servizio Sociale, nonché dalle materie specifiche nelle aree Igienico-Sanitarie: Igiene, Sicurezza dei Lavoratori, Igiene dell’ambiente e Comfort Alberghiero, per integrarsi con l’area Tecnica Operativa. I docenti, che in lezioni seminariali, si sono avvicendati, sono stati scelti dall’AIFITEC in base ai curricula ed ad una vera e propria selezione tramite una Commissione di valutazione della Regione Calabria.

Oggi l’Operatore Socio Sanitario di Base è una professione proiettata al futuro e di sicura occupazionalità. I giovani e non che si formano da AIFITEC sono spronati ad affrontare la professione sin dal primo giorno del tirocinio Professionale, dove davvero affrontano i problemi concretamente, sacrificandosi gratuitamente al servizio degli altri negli Ospedali e nelle Strutture Convenzionate, per ben 450 ore.

AIFITEC, proprio per facilitare l’occupazione e l’inserimento dei giovani qualificati Operatori socio Sanitari, con proprio investimento ed accollo delle relative spese, presenta giornalmente su FACEBOOK una pagina, aggiornata ora per ora, denominata osss.it , dove vengono pubblicati tutti i concorsi pubblici e privati sia di Italia che di Europa.

Nel ringraziare tutti coloro hanno contribuito al successo dei Corsi OSS di base, la Presidente, Mariola Sangrigoli, ha comunicato l’apertura in Reggio Calabria delle Sez. “ O ”, ormai dal 5 marzo 2018 completa e “P”, con inizio attività formativa il 9 aprile 2018, di cui sono disponibili tre posti su venti.

La Presidente di AIFITEC Ass. Soc. Mariola Sangrigoli, nel proclamare i nuovi Operatori Socio Sanitari ha comunicato la preparazione di un seminario di tre giorni, nel prossimo ottobre 2018 per la nuova attualizzazione della figura professionale dell’OSS di Base ed OSSS complementare, secondo quanto previsto dal nuovo DDL Lorenzin approvato al Senato della Repubblica Italiana.

La Presidente Mariola Sangrigoli ha anche ralazionato in merito alla seconda sede accreditata dalla Regione Calabria in Siderno dove si stanno svolgendo i Corsi “ A” e “B” completi di quaranta allievi.

Anche a Siderno sono aperte le iscrizioni per i Corsi OSS Sez “C” e “D”.

