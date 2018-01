Open english: Rilascio certificazione B2 richiesta da prossimo concorso Inps

Condividi

Pubbliredazionale – La scuola di lingue OPEN ENGLISH SCHOOL organizza un corso full-immersion (durata un mese) diretto alla certificazione di livello B2 richiesta come requisito per partecipare al concorso INPS 2017 e riconosciuta dal MIUR per tutti i concorsi, i posti sono limitati.

Il concorso Inps 2017, illustra le regole per concorrere alle prime 365 assunzioni su 1000 previste rivolte a giovani laureati e qualificati.

Dalla data di pubblicazione del bando di concorso Inps in Gazzetta Ufficiale ci saranno 31 giorni utili per poter presentare domanda.

Il bando per il concorso prevede requisiti molto stringenti e sarà obbligatorio essere in possesso di certificato di lingua inglese livello B2.

Per poter presentare domanda di partecipazione al concorso Inps bisognerà attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Requisiti richiesti:

laurea magistrale in scienze dell’economia, scienze economico-aziendali, ingegneria gestionale, scienze dell’amministrazione, giurisprudenza, teorie e pratica della normazione o dell’informazione giuridica;

diploma di laurea corrispondente di vecchio ordinamento;

certificazione di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2.

cittadinanza italiana o di paese UE;

non essere stato destituito, dispensato o licenziato da altro impiego nella Pubblica Amministrazione, ovvero decaduto o interdetto dai pubblici uffici;

non aver riportato condanne penali; posizione regolare nell’adempimento degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili idoneità fisica all’impiego;

Per superare le prove d’esame sarà richiesta dunque una buona conoscenza della lingua inglese, certificata con attestato B2 riconosciuto dal MIUR.

La qualifica a cui si accederà è quella di funzionario di categoria C, posizione economica C1, corrispondente ad uno stipendio di circa 21.100 euro lordi all’anno.

Coloro che aderisco devono prenotare urgentemente l’esame e partecipare al corso per il superamento del livello B2. La certificazione è riconosciuta dal MIUR e valida per tutti i concorsi e fruibili su tutto il territorio della Unione Europea.

Infoline: 0965.026122 orari 10-12 e dalle 16-19

www.smarturl.it/english – e-mail: school.openenglish@gmail.com

