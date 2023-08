Reggio Calabria – Rifiuti in fiamme, a fuoco auto in sosta (VIDEO)

Il rischio che prima o poi possa accadere è noto. Ogni volta che succede ci si ricorda quanto a Reggio Calabria lo straordinario corrisponda a qualcosa che è difficile vedere in altre realtà appartenenti al mondo che si autodefinisce sviluppato.

Un cumulo di rifiuti è andato in fiamme finendo con il fuoco che ha finito per travolgere un’auto in sosta. I fatti si sono svolti attorno all’ora di pranzo, con l’intervento dei Vigili del Fuoco (la caserma è distante poche centinaia di metri) che ha evitato il peggio.