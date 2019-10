Regionali, Salvini: “Vinciamo e mandiamo questo governo a casa”

“Possono scappare dal voto per un anno ma non per tutta la vita. Si vota prossimamente in Umbria, Calabria, Emilia Romagna, Campania, Liguria, in Veneto: italiani, su la testa. Le vinciamo tutte noi e li mandiamo a casa e al governo ci torna chi ha dimostrato di saper governare”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Piazza San Giovanni. Nel pomeriggio già Berlusconi, leader di Forza Italia, si era detto “sicuro della vittoria del centrodestra” alle prossime elezioni Regionali, precisando che, però, per una buona riuscita resta fondamentale l’apporto di tutti i partiti della coalizione.