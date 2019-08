Libero ci riprova: ‘I meridionali si sono impadroniti del Paese’

L’ormai certezza del Conte-bis al governo diventa l’occasione per il quotidiano Libero di tornare a cavalcare un concetto che aveva aveva già espresso qualche mese fa.

“Comandano i terroni” aveva titolato il quotidiano, adesso va oltre: “Ennesima conferma: a comandare è il sud”.

Un concetto, tra l’altro, già espresso in alcuni editoriali di Vittorio Feltri in cui era stato accusato il Mezzogiorno di farsi, in un certo senso, allattare dal Nord e che questa comodità avrebbe allontanato il più possibile l’ottenimento dell’autonomia regionale delle regioni più ricche e virtuose.

Un’opulenza a cui il Sud non avrebbe mai rinunciato, anche grazie ad una rappresentanza decisamente più cospicua in Parlamento e all’occupazione delle caselle di potere.

A partire, per l’appunto, dallo scranno di Presidente del Consiglio, in cui è stato confermato Giuseppe Conte.

“I meridionali – evidenzia il sottotitolo dell’articolo principale della prima pagina – si sono impadroniti del Paese con una secessione di fatto, occupano il governo giallorosso e tutte le principali posizioni di potere”.

Leggi anche: Autonomia, Feltri: ‘Senza i nostri quattrini i meridionali morirebbero di fame’