Il Decreto Calabria è legge. Via libera anche dal Senato

Il Decreto Calabria ora è legge. L’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, con 137 voti favorevoli e 103 contrari, in via definitiva il decreto, senza modifiche, nel testo già licenziato dalla Camera lo scorso 31 maggio.

Il provvedimento che commissaria in toto la sanità calabrese, prevede anche diverse norme di interessa nazionale per la sanità: dal nuovo tetto di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale alla formazione, dall’apertura delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza ai medici in formazione specialistica e ai medici veterinari iscritti all’ultimo anno fino alla medicina generale ed alla carenza di farmaci.