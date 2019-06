Basta Vittime sulla SS106: ‘Preoccupanti le dichiarazioni di Toninelli’

Condividi

I l Direttivo dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” conferma le perplessità circa la mancata accelerazione sui lavori del Megalotto 3 della Jonica in Calabria anche a seguito delle recenti preoccupanti dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Danilo Toninelli secondo cui “per velocizzarne la realizzazione” l’Opera sarà inserita “nell’elenco delle opere da commissariare”.

Il Direttivo dell’Associazione, conferma l’intenzione di attendere quale termine per l’avvio dei lavori dell’Opera il mese di novembre ti e, nel caso in cui il popolo calabrese non avrà risposte, si determinerà al fine di chiedere di non votare il M5S alle prossime elezioni Regionali in Calabria per manifesta incapacità di rappresentare gli interessi di tutti i cittadini.

Precisiamo che non chiederemo di votare le forze politiche di centro destra oppure di centro sinistra. Chiederemo con senso di responsabilità e di serietà, nell’interesse generale, di non votare una forza politica che ha fatto della presunzione, dell’incapacità di ascolto e di governo della cosa pubblica, un fatto ormai conclamato e, purtroppo, dimostrato.