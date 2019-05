L’affluenza in questa tornata elettorale per le Europee è stata alta in tutta Europa ma non in Italia dove è stato registrato un calo di qualche punto percentuale. E’ stata del 56,10% l’affluenza in Italia alle elezioni europee 2019.

Il trend in Calabria è più basso e l’affluenza si attesta al 44,02, diventando la terz’ultima regione in Italia per numero di elettori, dal momento che solo Sardegna e Sicilia hanno fatto peggio rimanendo sotto il 40%.