Anno scolastico 2019-2020 – In Calabria inizierà il 16 settembre

Un decreto del presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, ha fissato il calendario scolastico 2019-2020, prevedendo l’avvio delle lezioni lunedì 16 settembre 2019, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie. Il termine è stabilito per martedi’ 9 giugno 2020. In tutto, 205 giorni di lezione.

Nel decreto si specifica che il termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia è fissato per il 30 giugno 2020. Le scuole resteranno chiuse per le vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio; dal 9 al 14 aprile per quelle di Pasqua. Non ci saranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festivita nazionali: il 2 novembre 2019 (ponte), il 2 maggio 2020 (ponte), il 1 giugno (ponte). Il decreto del presidente della Regione, infine, fa “salve le determinazioni che possono essere assunte autonomamente da parte delle istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia, ai sensi del Dpr 275/99, concernenti adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, con criteri di flessibilita che possono riguardare, la sospensione delle attività didattiche ed educative, prevedendo modalita e tempi di recupero delle stesse, dando comunicazione all’ente locale, alla Regione e all’Ufficio scolastico regionale della Calabria”.