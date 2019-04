Pasquetta in Calabria, allerta meteo: forti venti e mareggiate in arrivo, il punto

Potrebbe non essere una Pasquetta ideale per gite fuori porta e picnic all’aperto. Anzi, a giudicare dalle inforamzioni che provengono dalla Protezione Civile della Calabria, non lo sarà.

E’ stata infatti diramata un’allerta meteo che, per la giornata del 22 aprile, prevede piogge sparse, rovesci e temporali isolati.

Le zone dove si potrebbero verificare le criticità maggiori sono quelle costiere che, secondo le informazioni diffuse, dovrebbero essere oggetto di forti venti e mareggiate.

‘allerta non è comunque di particolare gravità, considerato che viene considerata “verde”, ma durerà per tutta la giornata.