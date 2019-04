Cresce la disoccupazione in Calabria, urge riflessione nazionale: i dati

di Vincenzo Gallo* – In base a serie storiche Istat, gli occupati in Calabria dal 2008 al 2018 sono diminuiti di 34.000 unità, benchè in crescita dal 2016.

Sono risultati 584.657 nel 2008 e nel 2018 non hanno ancora raggiunto il livello del 2008, essendo state pari a 551.057. Il valore più basso è stato raggiunto nel 2015 con 515.000 unità.

Nel periodo 2017/2018 sono aumentati di 14.000 unità.

I disoccupati in Calabria sono stati 79.831 nel 2008 e nel 2018 sono quasi raddoppiati, risultando pari a 151.784. Nel periodo 2017/ 2018 sono aumentati ancora di circa 4.000 unità.

Da sottolineare che oltre agli occupati e ai disoccupati sono da considerare anche gli inattivi, che non hanno un lavoro e non lo cercano nemmeno. Sono stati pari a 1.014.972 unità nel 2008 e a 982.641 nel 2018.

Su questi dati drammatici sarebbe opportuna e urgente una adeguata e riflessione ad ogni livello e azioni in grado di favorire la crescita e l’occupazione e a ridurre l’area del disagio in Calabria.