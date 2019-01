L’Augurio per il 2019…

Condividi

di Isidoro Pennisi – L’abitudine a fare auguri generici, che comunque non sono un male, ci ha fatto dimenticare che l’Augure era quello che dopo aver investigato i segni del cielo, aver decifrato quelli della natura e aver messo mani e sguardo dentro il ventre di un animale per leggerne le viscere, confezionava l’Augurio per l’intera città di Roma e per i suoi ampi possedimenti. L’Augurio, quindi, era un vaticinio, una lucida e fiduciosa previsione di ciò che sarebbe venuto in sorte alla comunità nell’anno che veniva. Solo alle persone importanti l’Augure predisponeva Auguri personalizzati. Senza essere degli Augure, quindi, sarebbe bello che, nel farceli, ci assumessimo almeno la responsabilità di dirci cosa ci auguriamo vicendevolmente, anche rimanendo sul generico e sui temi più sicuri, come la salute. Se però, per un attimo, mettessimo da parte le più recenti tradizioni e tornassimo all’origine, capiremmo che sia sul piano personale sia su quello pubblico, fare degli Auguri vuol dire praticare un’attenzione verso la persona o la realtà cui si fanno. Vuol dire averla osservata bene, consumando del tempo materiale e delle energie umane e sentimentali, tanto da potersi assumere la responsabilità umana di augurare qualche cosa che, forse, la stessa persona o la comunità, non riconosce come necessaria per se stessa. Pasolini, ad esempio, era un Augure civile di valore, forse il più grande che abbia respirato in questo Mondo almeno in epoca moderna. Nessuno di noi può sognare di eguagliarlo (anche perché non conviene farlo) ma nel provare a dare auguri dovremmo avere almeno la dignità di stargli ai suoi piedi.

Auguro al Tempo del 2019 la pazienza di aspettarci dentro il presente, senza cedere, senza cadere nella malinconia, senza rimpiangere un futuro migliore.

Auguro alle Stagioni del 2019 di stringersi e di confondersi nei colori e di placare, così, con una bellezza inedita, ogni intemperanza di questa nostra Terra Mediterranea.

Auguro alla Geografia Fisica, alla Geologia del 2019 di portare pazienza e di continuare a intendere un semplice anno come una frazione infinitesimale di eternità, e alla Geografia Politica del 2019 di essere compresa e non fraintesa, con le sue falde, le sue frizioni, la sua energia repressa, la sua necessità di divenire secondo delle logiche conseguenti.

Auguro alla Politica del 2019 di contenere ogni nostra idea sbagliata basata su attese biografiche mentre Lei, quasi con compassione, continua a ricordarci di vivere e avere senso solo se concepita e cullata ben oltre ogni singola biografia temporanea.

Auguro ai Politici del 2019 d’avere un colpo di fulmine per la realtà storica, di innamorarsi del tempo che l’ha formata, e di divorziare finalmente dalla convinzione che il Mondo sia nato il giorno della loro nascita e morirà il giorno della loro morte.

Auguro a chi ha la fortuna e la responsabilità di determinare la vita degli altri, anche nel 2019, di parlare, tacere, scrivere, prendere decisioni, agire, astenersi, trarre conclusioni, varare qualche cosa, facendo sempre ciò che si deve, ciò che va fatto, e non ciò che si crede giusto fare: la vita degli altri non ha bisogno delle loro idee personali ma di quelle che la realtà ha su se stessa, che spesso restano inascoltate e che loro devono invece comprendere e realizzare.

Auguro a chiunque abbia il talento, il dono, d’essere utile a un cerchio più ampio d’umanità che non sia quello egoistico degli affini, di non agire sulla base delle reazioni esistenziali. Gli auguro, anche nel 2019, di sentirsi parte di una biografia sociale che ha tempi diversi da quella personale, e gli auguro, allora, di tessere, cucire, organizzare, trame e orditi di una stoffa che non potrà mai vedere trasformata in vestito.

Auguro a tutti i dubbi del 2019 di restare tali se il risolverli vuol dire snaturare chi li ha.

Auguro a tutte le certezze del 2019 di restare tali se il dubbio farà incattivire chi le ha.

Auguro alle idee del 2019 di accettare la Via Crucis necessaria per tramutarsi in fatti a esse corrispondenti.

Auguro all’audacia del 2019 di vivere e scoprire, costruire ed esplorare, svelare e seppellire. Perché l’audacia è una razionalità visionaria, che ci fa vedere della vita lì dove essa non appare, delle esperienze inedite lì dove altri cercano solo una migliore forma di sopravvivenza. La vita non è nulla, sia per i dotti sia per gli ingenui, sia per i filosofi sia per gli speculatori del tempo, senza delle dosi di audacia che possano concepire una grande impresa per cui valga la pena vivere.

Auguro alla bellezza del 2019, in ultimo, comunque si presenterà, di non avere pietà d’esercitare le sue contraddizioni essenziali alla vita, tanto da confondersi, ferirsi e vedere il male anche dove esiste solo il nostro incanto incapace.

Buttate tutti libri e prendete nota. La bellezza è una cosa che appare proprio quando non vorrebbe. In un solo momento essa smarrisce la sua principale ragione, quella di stare nascosta, ne trova un’altra e avviene. Ed è così avvenente che a quel punto per definirla ci affidiamo alla meraviglia, e sbagliamo. E’ bellezza proprio perché la sua “sostanza e la sua apparenza sono non confuse e non divise”, e ciò che vediamo non è altro che l’ombra del nascondiglio che si è portata dietro. La bellezza si sente e noi, raramente, ascoltiamo. Quando ascoltiamo, però, smette di avvenire e regala alla vita quel coraggio che la fa essere vita e non preludio ininfluente della morte. Quanto era bello l’abbraccio di una volta, dato da lontano, lungo il tempo steso su una retta che porta sin dentro il Vulcano, quando la bellezza aveva la bellezza come solo argomento.

Auguro alla Terra dello Stretto del 2019, di restare necessaria a questa Storia.

Auguro al 2019 d’essere lieve, perché credo che nulla sia più bello che accarezzare il tempo per appena 365 giorni dentro un’Eternità.