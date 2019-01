Cocaina tra pomodori e cipolle nel negozio di frutta, Gdf smaschera organizzazione

Condividi

I baschi verdi della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, a partire delle 4 del mattino, hanno iniziato l’esecuzione di sette ordinanze di custodia cautelare (2 in carcere, 4 domiciliari e 1 obbligo di dimora).

A ciò è seguita una serie di perquisizioni locali e domiciliari nei confronti di dieci soggetti nei comuni di Lamezia, Maritrano Lombardo e Curinga.

L’attività si è inquadrata nell’ambito del contrasto alla detenzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa era partita nel settembre 2018 quando il trentasettenne V.A. (detto Angeluzzu), il principale indagato, aveva visto sequestrarsi 160 dosi di cocaina e alcune dosi di marijuana.

Gli accertamenti hanno permesso di scoperchiare una serie di soggetti che collaboravano alle sue attività illecite in un sistema che si occupava dell’approvigionamento delle sostanze e della consegna ai tossicodipendenti nell’area lametina.

Uno degli indagati smerciava droga nel comprensorio di Curinga,sfruttando un negozio di frutta occultando la cocaina tra i pomodorini datterini o tra le cipolle rosse.

L’attività investigativa ha portato il gip a determinare la custodia cautelare per sette soggetti:

1. V.A. (di anni 39), IN CARCERE;

2. F.A. (di anni 34), AI DOMICILIARI;

3. H.H.G. (di anni 24), AI DOMICILIARI;

4. M.A. (di anni 22), AI DOMICILIARI;

5. M.D. (di anni 25), IN CARCERE;

6. S.V. (di anni 43), AI DOMICILIARI;

7. G.G. (di anni 29), OBBLIGO DI DIMORA.