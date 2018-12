Meteo: freddo e gelo per Natale in Calabria

Le vacanze natalizie che, negli anni scorsi, hanno regalato condizioni meteo autunnali o primaverili potrebbero essere solo un lontano ricordo per questo 2018.

Secondo, infatti, quanto inizia ad essere rivelato dalla previsioni il Natale potrebbe arrivare da un’ondata di gelo.

La domenica passerà come una tregua rispetto alle basse temperature e al maltempo che sta interessando la regione, ma già da domani si registreranno sensibili peggioramenti sulle zone tirreniche corredate da venti di tramontana e maestrale.

Nevicate, invece, oltre i 1500 metri sul livello del mare.

Sarà un antipasto del Natale in cui la colonnina di mercurio è destinata a far registrare rilevazioni che faranno percepire un certo freddo ai calabresi, per via di un’aria gelida proveniente dall’artico e che, se non altro, regalerà neve sulle maggiori montagne della regione