Bovalino (RC) – Muore bimbo di 7 anni, schiacciato dalle ruote di un trattore

Tragedia di Natale a Bovalino: bambino cade dal trattore e muore. Aveva 7 anni il piccolo Leonardo M., era con il suo papà. Dopo una mattinata trascorsa a guardare il proprio padre mentre lavorava nei campi, intorno alle ore 11 i due stavano facendo rientro a casa a bordo di un trattore gommato.

Leonardo era sul mezzo agricolo insieme al padre quando, per cause in fase di accertamento, è caduto dal mezzo. Sul luogo della tragedia, la strada provinciale che collega il centro abitato di Bovalino con il paese di Benestare, sono prontamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Locri guidati dal maggiore Rosario Scotto di Carlo e i sanitari del 118 di Locri che nulla hanno potuto fare se non constatare il decesso del piccolo. Secondo indiscrezioni sembrerebbe che una delle possibili cause di questa immensa tragedia sia stato un avvallamento sul manto stradale che avrebbe provocato ai due sul mezzo un sobbalzo che ha fatto cosi cadere il bambino. A Bovalino, sul posto è arrivato anche il sostituto procuratore di Locri, Michele Permunian, il quale ha disposto il sequestro della salma e del mezzo fino all’arrivo dei militari della scientifica. Il magistrato, infatti, vuol accertare l’esatta dinamica di un questa tragedia che ha macchiato di sangue e morte il natale bovalinese.

Annalisa Costanzo