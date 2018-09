Salvini ai Calabresi: “Vi hanno fottuti per 50 anni, rimetteremo le cose a posto”

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini tuona ancora una volta e ai calabresi e siciliani promette di “rimettere le cose a posto”.

“Ho in programma di tornare in quelle splendide terre che sono Sicilia e Calabria, che la politica ha tradito e che la Lega salverà”. Così il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, parlando dei suoi prossimi impegni dal palco della Festa della Lega di Paullo.

“Altri si sono riempiti la bocca con il ‘Sud’ e poi li hanno fottuti per 50 anni, noi vedremo di rimettere le cose a posto”, ha aggiunto il leader della Lega.