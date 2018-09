primogiornodiscuola, inchiesta Tgr Calabria sugli edifici a rischio

Condividi

Tre edifici scolastici su quattro in Calabria non rispettano le norme antisismiche, il 75 per cento ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria, 300 istituti sono in attesa che arrivino i finanziamenti da Roma. In concomitanza con l’inaugurazione dell’anno scolastico la Tgr Calabria – guidata dal caporedattore Luca Ponzi – ha realizzato un’inchiesta che andrà in onda nel tg delle 14 dal 17 al 22 settembre.

A Petilia Policastro da anni si attende la fine dei lavori per la nuova scuola, mentre nel vecchio istituto Lombardi Satriani i laboratori attrezzati sono inagibili e spesso piove nelle aule. A Vibo Valentia siamo stati in un liceo artistico dove da una parte il vecchio edificio necessiterebbe di ristrutturazione, ma la Provincia non ha risorse, dall’altra ci sono i laboratori nuovi finanziati con i fondi europei. A Bagnara Calabra alcuni istituti sono stati chiusi pochi giorni prima dell’inizio della scuola. L’inchiesta tocca poi anche le altre realtà di Catanzaro e Cosenza.

L’inchiesta #primogiornodiscuola prevede anche l’invio da parte degli studenti, alla mail tgrcalabria@rai.ite alla pagina facebook, di foto e video sulla situazione delle scuole che verranno poi messi in onda nel tg regionale