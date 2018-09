Primo giorno di scuola, Codacons: “Edifici a rischio, presidi non aprano istituti”

Condividi

In Calabria 8 scuole su 10 non sono sicure e rappresentano un potenziale pericolo per studenti e personale scolastico. Lo denuncia oggi il Codacons, che lancia una iniziativa a tutela delle famiglie calabresi.

“In base agli ultimi dati disponibili, più dell’80% delle scuole ubicate in Calabria non dispone del certificato anti-sisma – afferma il vicepresidente nazionale Francesco Di Lieto – Il Certificato di agibilità/abitabilità manca nel 93% delle strutture, mentre il 91% delle scuole non dispone del Certificato di collaudo statico. Il 65% degli edifici scolastici ha tra i 40 e i 50 anni e richiede interventi urgenti di manutenzione”.

“Di fronte a questi allarmanti dati, chiediamo oggi ai presidi di non aprire gli istituti che presentano criticità tali da mettere a rischio l’incolumità di studenti e insegnanti, perché in caso di incidenti con danni a persone e cose saranno chiamati a risponderne direttamente” – aggiunge Di Lieto.

In tal senso il Codacons ha deciso di lanciare una iniziativa a tutela delle famiglie Calabresi: sarà pubblicato oggipomeriggio sul sito www.codacons.it un modulo attraverso il quale i genitori possono diffidare presidi, enti locali e istituzioni competenti a mettere in sicurezza le scuole frequentate dai propri figli, riservandosi azioni legali qualora non siano adottate le necessarie misure per garantire la sicurezza degli studenti.