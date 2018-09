Il 19 e il 20 settembre Scura e Oliverio in Commissione sanità

Una doppia seduta dedicata alla sanità calabrese e’ stata prevista dalla Commissione Igiene e Sanita’ del Senato, presieduta da Pierpaolo Sileri (M5S).

Ad essere auditi saranno l’attuale commissario al Piano di rientro dal debito sanitario calabrese, Massimo Scura, atteso per domani, mercoledi’ 19 settembre, e il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio (Pd), la cui audizione è in programma giovedi’ 20 settembre. La richiesta per fare il punto sulla sanità calabrese e’ pervenuta dal senatore Marco Siclari.