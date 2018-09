Gratteri senza peli sulla lingua: ‘A Salvini ho detto di sciogliere la Dia’

Condividi

Nicola Gratteri non è uno che dice cose scontate. Lo fa senza preoccuparsi delle coseguenze il procuatore della Repubblica di Catanzaro. Il magistrato reggino ha detto di aver fatto presente come la pensa al Ministro dell’Interno.

“Durante un confronto pubblico a cui ho preso parte, gli ho detto di sciogliere la Dia affinché poliziotti, carabinieri e finanzieri rientrino nei rispettivi corpi d’appartenenza. Si ridarebbe impulso a inchieste che restano ferme perché mancano gli investigatori. Si risparmierebbero milioni di euro che servono per pagare le auto dei dirigenti. Si troverebbero così le risorse per pagare gli straordinari alla Polizia Giudiziaria”.

Gratteri, inoltre, ha evidenziato che i calabresi non sono omertosi, ma al massimo non sanno con chi parlare. Sulle polemiche relative all’operato di Salvini, invece, ha detto di non voler entrare in queste questioni.