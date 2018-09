Emergenza centro dialisi -Continuano le promesse del pubblico, il privato è bloccato

Subito dopo Il nostro legale inviava atto extragiudiziale al Dipartimento mettendolo in mora per mancata risposta alla Nostra istanza.

A luglio u.s. ci rispondevano che era in corso una procedura burocratica per recepire questa esplicitazione mettendo in attesa la nostra richiesta.

Il 31 agosto rispondevano che era in atto una lunga procedura che coinvolgeva anche la struttura commissariale per poter esprimere un parere.

La considerazione più importante è che noi in appena 3 mesi dal rilascio delle apposite autorizzazioni siamo in grado di realizzare un centro di Dialisi di 19 posti che sanerebbe questa grave situazione, e che consentirebbe anche la Dialisi-vacanze , che da anni non viene pienamente effettuata nella nostra provincia. Tale prestazione consentirebbe di incrementare il turismo e consentirebbe alle famiglie di emigrati dializzati di ricongiungersi durante le feste.

È giusto precisare che secondo le linee guida di tutte le regioni d’Italia (ad esclusione della Calabria dove in atto esiste solo un centro privato) l’emodialisi dei malati cosiddetti cronici viene svolta soprattutto da strutture ambulatoriali private facenti parte del cosiddetto Territorio. Il motivo principale è che la dialisi privata costa circa 200 euro a seduta mentre nelle strutture pubbliche costa 600 euro ( dati CENSIS). Perciò In Italia la Dialisi viene svolta per il 50% dai privati evitando alle Regioni anche le grandi spese necessarie a realizzare tali centri. Nello specifico le motivazioni economiche in Calabria dovrebbero essere particolarmente attenzionate perché noi siamo una regione sotto piano di rientro.

Altro aspetto fondamentale è quello di evitare gli eccessivi carichi di lavoro in ospedale , per non sprecare inutili risorse professionali che possono essere utilizzate per la prevenzione e per i trapianti di rene. Negli ospedali si dovrebbe eseguire la Dialisi solo dei pazienti “acuti” ovvero a grave rischio. In Calabria tale regola è disattesa perché quasi tutta la dialisi viene svolta in strutture pubbliche , e quasi sempre ospedali.

Inoltre il cosiddetto “terzo turno” ovvero la dialisi notturna ,che Scura propone , aumenta il rischio di mortalità nei malati.