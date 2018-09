Ai calabresi piace tanto spendere per le medicine?

Condividi

Ci sono dei brand a cui in Calabria non si resiste proprio. Non si tratta nè di vestiti, nè di profumi, nè di auto I calabresi sono la popolazione italiana con maggiore diffidenza nei confronti dei così detti “farmaci equivalenti”.

Alla scadenza dell’esclusività di un “brevetto farmaceutico”, la molecola di qualsiasi medicinale può essere riprodotta dai così detti farmaci alternativi. Tradotto in parole povere: l’effetto e l’efficacia sono i medesimi, pur non avendo il confronto visivo del marchio e effettuando una spesa inferiore.

Solo il 19,5% dei farmaci dispensati dalle farmacie calabresi rientra nella categoria dei farmaci “no logo”.

Si tratta, invece, di un fenomeno in costante crescita in Italia dove, entro il 2023, andranno in scadenza i brevetti di farmaci che oggi rappresentano circa 3,1 miliardi di euro di spesa per il sistema sanitario nazionale.

Ed è piuttosto singolare che, in Italia, viaggi a due velocità sulla questione ed in maniera direttamente proporzionale alla ricchezza pro-capite. Nella provincia autonoma di Trento, infatti, quasi un farmaco su due che viene distribuito appartiene agli “equivalenti”. Poco distaccate altre economie opulente come quelle di Lombardia ed Emilia Romagna.

La Calabria è ultima (19,5%), poco al di sotto di Basilicata (19,8%), Campania e Sicilia (21%).

Ci si chiede cosa spinga i calabresi, considerata la ristrettezza economica generale in cui versano, ad evitarsi un buon risparmio. E a livello ipotetico la lotta è dura tra due chiavi di lettura: naturale e atavica diffidenza o correnti di pensiero mosse da terzi non proprio disinteressati?