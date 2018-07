Operazione “De Bello Gallico”, il vero obiettivo del killer era Demetrio Logiudice

Condividi

L’inchiesta “De Bello Gallico” della Direzione Distrettuale Antimafia e della Polizia di Stato di Reggio Calabria dimostra che il vero obiettivo del killer,

che entrò in azione la sera del 16 marzo scorso sul torrente Gallico, non era la donna assassinata ma l’uomo che stava con lei in macchina, LOGIUDICE Demetrio, ritenuto vicino agli ambienti della potente clan TEGANO che opera nella zona nord della città di Reggio Calabria, coinvolto in operazioni antimafia che in passato hanno colpito la suddetta cosca della ‘ndrangheta reggina.