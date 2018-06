Prova a nascondere la cocaina nella mano, ma i Carabinieri lo scoprono

Condividi

Ha provato a nascondere la cocaina appena acquistata tenendola nel pugno della mano durante la perquisizione personale alla Marina Vescovado di Tropea. Questo quanto hanno visto i Carabinieri nel corso un ampio servizio di controlli nel centro storico e nella zona costiera del comune tirrenico svolto nella serata di ieri 17 giugno e che ha visto protagonisti i militari della locale Compagnia e il personale della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del XIV Battaglione Carabinieri Calabria di Vibo Valentia. Il dispositivo, composto dalle Stazioni di Tropea, Spilinga e Joppolo con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile (le “gazzelle” del 112 dell’Arma) oltre che al personale della C.I.O., per un totale di 7 pattuglie e 16 militari sul territorio, aveva come compito principale la tutela della regolarità delle autorizzazioni amministrative previste per legge agli esercizi pubblici, nello specifico i bar nel centro storico di Tropea, con la stagione estiva ormai alle porte e l’arrivo dei turisti, nonché il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti ed alcooliche.

Infatti a termine del servizio risultavano essere stati controllati 6 bar, effettuati diversi etilometri, perquisizioni per ricerca di sostanze stupefacenti e, appunto, veniva sequestrato 1 grammo di cocaina, con contestuale segnalazione alla Prefettura quale assuntore del possessore. Contestualmente, sono stati controllati anche 72 autoveicoli, identificate 114 persone ed elevate 3 contravvenzioni al Codice della Strada, con un ritiro di patente.